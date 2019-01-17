Komşusunu öldüren sanığa ömür boyu hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de kaybolduktan 1 ay sonra definecilerin kazdığı tünelde cesedi bulunan Sayal Say'ın(69) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan komşusu Ahmet İncekara(47) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa K.(40) ise 4 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi. Tutuksuz sanık Sevim K. hakkında mahkeme beraat kararı verdi.

Olay, 2017 yılının Mart ayında meydana geldi. Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi Tepe Çıkmazı Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sayal Say'dan haber alamayan Almanya'daki çocukları, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtarın polise kayıp başvurusu yapması üzerine araştırma başlatıldı. Sayal Say'ın cesedi, kaybolduktan 1 ay sonra mahallenin yakınında definecilerin kazdığı 30 metrelik tünelde bulundu. Say'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Evindeki para ve altınların çalındığı belirlenen Say'ın öldürülmesiyle ilgili komşuları Ahmet İncekara ve Mustafa K. tutuklandı. Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Ahmet İncekara, Mustafa K. ve Ahmet İncekara'nın akrabası tutuksuz sanık Sevim K. hazır bulundu. Ahmet İncekara, suçlamayı reddererek, "Benim bu cinayetle hiçbir alakam yok. Rahmetli ailemizden biri gibiydi. Aramızda hiç bir sorun yoktu. Üzerime suç yıkmaya çalışıyorlar. Psikolojim bozuldu, tahliyemi istiyorum" dedi. Mustafa K. da "Ben Sayal teyzenin elinde büyüdüm. Kendisini çok severim. Olay günü evinde olduğum doğrudur. Beni İzmir'e gitmeden önce çay içmeye davet etti. Gittim, kendisi ile görüştüm. Eve döndükten sonra, Sayal teyzenin evinden kavga sesi geldi. Gittiğimde Ahmet'le kavga ediyordu. Ben sonra İzmir'e gittim. Çantamdan çıkan Sayal Say'a ait cep telefonunu, beni otogara bırakan Ahmet koymuştur. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Tutuksuz sanık Sevim K. da olayla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

MÜEBBET HAPİS

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Ahmet İncekara'yı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Mustafa K.'ya da 'suç delillerini yok etme' suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Ardından da cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak, tahliye etti. Sevim K. ise beraat etti.

