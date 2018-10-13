Komandolar, Herekol Dağı'nı teröristlerden temizledi

Turan KOYUNCU/SİİRT, ()- SİİRT'in Pervari ilçesi yakınlarında, bir zamanlar terör örgütü PKK'nın hem kamplarının bulunduğu hem de silahlı faaliyet yürüttüğü Herekol Dağı, jandarma komandoların başarılı operasyonları ile teröristlerden temizlendi.

Siirt'te terörle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan 1 ve 2'nci Komando Tabur Komutanlıklarında görev yapan jandarma komandolar, Herekol (Yazlıca) Dağı'nda da başarılı operasyonlar yürütüyor. Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan jandarma komandalar, örgütün kullandığı onlarca mağara ve sığınağı yerle bir etti. Bölgeyi teröristlerden temizleyen komandolar, vatandaşların huzur ve güvenliği için Herekol Dağı'nda kuş uçurtmuyor.

Terör örgütünün kış üslenmesini çökerten Mehmetçiğin, terörle mücadeleye gece-gündüz demeden, olumsuz arazi şartlarına rağmen kararlılıkla devam ettiği belirtildi.



FOTOĞRAFLI