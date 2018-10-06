Kolej inşaatında istinat duvarı çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı / Ek fotoğraf

Kolej inşaatında istinat duvarı çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı / Ek fotoğraf

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