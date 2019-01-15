Kocaeli merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 13 ilde 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17'si görevde olan 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 22 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.