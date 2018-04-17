Kocaeli'deki kazada, Vali Aksoy'un ve kaymakamların eşleri yaralandı (1)

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü...

Kocaeli'deki kazada, Vali Aksoy'un ve kaymakamların eşleri yaralandı (1)

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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