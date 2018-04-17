Kocaeli'de kaza: 1 ölü, Vali'nin eşinin de aralarında olduğu 11 yaralı (2)- Yeniden

KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ile vali yardımcısı ve kaymakam eşlerinin içinde bulunduğu minibüs, zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle refüjdeki boşluğa sıkışan TIR'ın sürücü öldü, Gebze'ye kadınlara eğitim vermeye gittiği belirtilen Hülya Aksoy'un da aralarında bulunduğu minibüsteki 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Dilovası gişelerine 1 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Gebze yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AAB 044 plakalı otomobil, Ramazan Ceylan yönetimindeki 33 TN 872 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, kontrolden çıkan TIR da Mücahit Tunçbilek (37) yönetimindeki 34 LHM 59 plakalı minibüse çarptı. Refüje giren TIR ile minibüs, boşluğa sıkıştı.

Kazada, TIR şoförü Ramazan Ceylan olay yerinde yaşamını yitirdi. 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' için Gebze'ye gidenleri taşıyan minibüsteki, aralarında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri ile korumaların da bulunduğu 11 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vali yardımcıları ve kaymakamlar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne geldi. Vali Hüseyin Aksoy'un eşinin sol omzunun kırıldığı, hastanede ameliyata alınacağı ifade edildi.

Hülya Aksoy'un yürüttüğü proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber kadınlara yönelik kadın hastalıkları ile ilgili eğitimler veriliyordu.

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönüne tek şeritten geçiş verildi. Araçların çekilmesiyle de yaklaşık 1 saat sonra trafik normale döndü.



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