Kocaeli'de 'hayalet konteyner' operasyonu (2)

4 TUTUKLAMA

Kocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M. (35), D.T. (27) ve H.A. (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.M.K. (21) ile T.Y. (22) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.