4 TUTUKLAMA
Kocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M. (35), D.T. (27) ve H.A. (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.M.K. (21) ile T.Y. (22) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kocaeli'de 'hayalet konteyner' operasyonu (2)
4 TUTUKLAMA Kocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M. (35), D.T. (27) ve H.A. (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.M.K. (21) ile T.Y....
4 TUTUKLAMA
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