Kocaeli'de eşini öldüren polis, tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde boşanma davası açan eşi Elif Kaya Yavuz'u tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, önceki gün, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak'ta meydana geldi. İzmit'te bir polis merkezinde görevli polis memuru İbrahim Yavuz, boşanma davası açan eşi, 3 çocuk annesi Elif Kaya Yavuz'u tabanca ile iki el ateş ederek vurdu. Yakındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi'nde görevli polisler, silah sesleri üzerine bölgeye sevk edildi. İbrahim Yavuz ise polis merkezine giderek, eşini vurduğunu söyledi. Ağır yaralanan Elif Kaya Yavuz, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan polis memuru İbrahim Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Yaşamını yitiren Elif Kaya Yavuz'un ise bugün toprağa verileceği belirtildi.

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