Kocaeli'de emniyet müdürleri mahrem imamı yakalandı

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin emniyet müdürleri mahrem imamı olduğu belirlenen meslekten ihraç öğretmen S.İ. yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan, üst düzey polis müdürlerinin emniyet mahrem imamı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen meslekten ihraç edilen S.İ.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.İ. sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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