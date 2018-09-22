KKTC'de izinsiz avlanan Yunanistan bandıralı gemideki 5 Mısırlıya gözaltı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karasularına Yunanistan bandıralı bir gemi ile izinsiz giren Mısır uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

KKTC Sahil Güvenlik ekipleri, ülke karasularında izinsiz balık avlandığı tespit edilen gemiyi durdurdu. Gemideki Mısır uyruklu 5 kişi gözaltına alındı, gemi Girne limanına çekildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Mısır vatandaşı olan ve toplam 5 kişiyle Arapça bilen bir tercüman aracılığıyla sohbet ettim. Polisimizin kendilerine gayet iyi davrandığını ve temel ihtiyaçlarının olması gerektiği karşılanmış olduğunu bizzat gözlemledim. Yarın sabah mahkemeye çıkarılacaklar ve yasalarımız çerçevesinde mahkeme haklarında karar verecek. Gemi ise şu anda Girne limanına çekilmiş durumdadır" ifadesini kullandı.

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