Kızıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra balkondan düşüp öldü

ANTALYA'da yalnız yaşadığı ikinci kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen Mikail Yalçın (42), yaşamını yitirdi. Yalçın'ın olaydan önce, sosyal medya hesabından kızıyla fotoğraflarını paylaştığı görüldü.Olay, dün saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 264 Sokak'ta meydana geldi. Apartman sakinleri, bahçe kısmından gelen gürültü üzerine dışarı çıktıklarında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Hareketsiz yatan kişinin apartmanın ikinci katında yatan Mikail Yalçın olduğunu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Yalçın'ı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran Yalçın'a sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Yalçın hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.Bir havayolu firmasında çalıştığı belirtilen Yalçın'ın, olaydan önce sosyal medya hesabından kızıyla fotoğraflarını paylaştığı görüldü.Balkondan düştüğü öne sürülen Yalçın'ın ölüm haberini alan yakınları, gözyaşına boğuldu. Yalçın'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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