TUTUKLANDI
Van'ın Tuşba ilçesinde, tartıştığı kızı Ayşe Ayna'yı boğarak, öldüren Necla Ayna, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Anne Ayna, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kızını boğarak öldüren kadın, polise teslim oldu (2)
TUTUKLANDI Van'ın Tuşba ilçesinde, tartıştığı kızı Ayşe Ayna'yı boğarak, öldüren Necla Ayna, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Anne Ayna, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
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