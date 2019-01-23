Kızını bıçaklayan baba 'Kızım sürekli paramı yiyordu' dedi

BURSA'da bankadan kredi çektirerek, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Yasemin S.'yi (33), 14 yerinden bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba Mehmet Adnan S., adliyeye sevk edildi. Baba S.'nin ifadesinde "Hesabımda hiç para bırakmadı. Sürekli paramı yiyordu. Onun borçlarını ödüyordum" dediği öğrenildi.

Olay dün gece merkez Yıldırım ilçesi Şible Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Adnan S. (61), kızı Ayşe S. (33) ile para yüzünden tartışmaya başladı. Mehmet Adnan S., tartışma sırasında mutfaktan ekmek bıçağını alıp, kızına sapladı. Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe S., Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Adnan S.'nin polisteki ifadesinde, "Hesabımda hiç para bırakmadı. Sürekli paramı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edildi. Ağır yaralı kızının ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.



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