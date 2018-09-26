Kızına benzettiği kadını bıçakladı, yine 16 yıl hapse çarptırıldı

BURSA'da, yolda gördüğü Remziye Yıldız'ı (31), 8 yıl önce evden ayrılıp evlenen kızına benzeterek bıçakla yaralayan Haydar Emeç'e (67), Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 16 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için bozuldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki muayenesinde, akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Emeç, yargılandığı mahkemece yine 16 yıl haips cezasına çarptırıldı.

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde oturan inşaat ustası Haydar Emeç'in kızı G., 2006 yılında evden ayrılıp, Erzincan'da yaşayan Taner Tiryaki ile evlendi. 8 yıl kızından haber alamayan Emeç, mahallede yayılan, 'Kızın kötü yola düştü' söylentileri üzerine bunalıma girdi. Haydar Emeç, 1 Ağustos 2014 tarihinde, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki kaynakçı atölyesinde sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız'ı görüp, "Sen benim kızımsın" dedi. Genç kadın ise kimliğini gösterirken, "Amca ben senin kızın değilim ayrıca evliyim de" diyerek Emeç'i ikna etmeye çalıştı. Buna inanmayan Emeç, takip ettiği genç kadına, "Senin kulakların kızımın kulaklarına benziyor. Sen kızım G.'sin. Korkudan ismini benden saklıyorsun" diyerek, tabancası ile 5 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbinin hemen üzerine isabet eden genç kadın kaçıp kurtulmak isterken, peşinden koşan Emeç tarafından bu kez sırtından ve karnından da bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Remziye Yıldız, uzun süren tedavinin ardından yaşama tutundu, bir süre sonra da taburcu edildi.

Tutuklanan Haydar Emeç ise 2015 yılında yargılandığı Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanık Haydar Emeç hakkında verdiği kararı, sanığın kızı G.'yi 8 yıldan bu yana görmediğini, olay tarihinde kızın 33 yaşında olma olasılığı nedeniyle tanıyamamasının hayatın doğal akışına aykırı olacağından akli dengesinin araştırılmasını gerekçe göstererek bozdu. Bunun üzerine tekrar yargılanan Haydar Emeç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Gözlem Dairesi'nde akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Emeç'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporu dikkate alan heyet, Haydar Emeç'e, bir önceki yargılamada olduğu gibi toplam 16 yıl hapis cezası verdi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×