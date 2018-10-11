Kız çocuğuna cinsel istismara 5 gözaltı (4)

İLÇEDEKİ SURİYELİLER TAHLİYE EDİLDİ

Denizli'nin Kale İlçesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Adliye önünde toplanarak olaya tepki gösteren yaklaşık 500 kişi otomobille adliye önünden geçen Suriye uyruklu iki kişiyi derp etmek istedi. Polis ilçede yaşayan yaklaşık 100 Suriyeliyi ilçe dışına nakletti.

Kale İlçesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi savcıya ifade verdikleri sırada kaymakamlık binası etrafında toplanan çok sayıda vatandaş olaya tepki gösterdi. Kalabalığın artması üzerine Denizli ve çevre ilçelerden takviye olarak polis ve jandarma personeli Kale İlçesi'ne sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'de ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakamlık binası çevresinde çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet güvelik önlemi aldı. İlçeye iki TOMA, bir zırhlı araç ile çevik kuvvet polisleri de gönderildi. Toplanan vatandaşların binaya yaklaşmasına izin verilmedi.

Öfkeli kalabalığın bulunduğu alandan otomobiliyle geçmek isteyen Suriyeli 2 vatandaş kalabalık tarafından darp edilmek istendi. Ancak, 2 Suriyeli polis tarafından zırhlı araçla kalabalık arasından çıkarıldı. Kalabalık taş ve sopalarla otomobile zarar verdi. Ayrıca ilçede yaşayan 100 Suriye uyruklu kişi ise polis korumasında otobüslerle ilçe dışına nakledildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İlçede gerginliğe yolaçan olayla ilgili Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.

SURİYELİLERİN İLÇEDEN TAHLİYE EDİLDİĞİ ANONSLARI YAPILDI

Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Partili Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç öfkeli kalabalıktan sağduyulu davranmalarını istedi. Kaymakam Güneş kalabalığa ilçedeki bütün Suriyelilerin tahliye edildiğini söyledi. Kale Belediyesi tarafından ilçede hoparlörden kalabalığın öfkesini dindirmek amacıyla Suriyelilerin tahliye edildiği anonsları yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli üst düzey subaylar kalabalığa sağduyu çağrısında bulunarak evlerine dağılmalarını istedi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kalabalık dışarıda beklerken, savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriyeli toplam 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan 7 kişi geniş güvenlik önlemleri altında arka kapıdan çıkartılıp zırhlı araçlara bindirilerek cezaevine götürüldü. Cumhuriyet Savcısı kalabalığa 7 kişinin tutuklandığını ve cezaevine götürüldüklerini söylemesinin ardından vatandaşlar dağıldı.

RAMAZAN ÇETİN/KALE (Denizli), () -

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