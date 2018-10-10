Kız çocuğuna cinsel istismara 5 gözaltı (3)

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ Denizli'nin Kale ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın...