Kız arkadaşını öldüren sanık: 1 hafta öncesinden düşünmüştüm

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da, kız arkadaşı Ayten Keklik'i (17) göğsünden defalarca bıçaklayan, ölmediğini anlayınca yastıkla yüzüne bastırıp, boğazını sıkarak, öldüren üniversite öğrencisi Furkan Kaya (20) hakkında, 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu yargılanan Kaya'nın, ifadesinde "Ayten'i öldürmeyi olaydan yaklaşık 1 hafta öncesinden düşünmüştüm" dediği belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Kaya, Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında, 31 Aralık günü Mersin'den gelen Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak, öldürdü. Sesleri duyan aparttaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten Keklik'in cansız bedenini buldu. Furkan Kaya'nın ise boynunu ve bileklerini bıçakla kesip, intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Furkan Kaya, tedaviye alındı. Ayten Keklik'in cenazesi ise otopsinin ardından memleketi Mersin'de toprağa verildi. Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Furkan Kaya, Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hakan Karakurt tarafından Furkan Kaya hakkında, 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Furkan Kaya'nın, sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğü, bunu günler öncesinden planladığı, öldürme eylemini anlık bir ruhsal tepkiyle değil; soğukkanlı ve planlı olarak tasarlayarak gerçekleştirdiğinin sabit görüldüğü belirtildi.

'AYTEN'İ ÖLDÜRMEYİ OLAYDAN 1 HAFTA ÖNCE DÜŞÜNMÜŞTÜM'

İddianamede, Furkan Kaya'nın ifadesine de yer verildi. Kaya'nın, ifadesinde, "Ayten Ağlasun'a gelmeden önce son 1 haftada yaptığımız görüşmelerde kendisine 'Buraya neden geleceğini biliyor musun?' şeklinde sorduğumda o da 'Biliyorum, ölüme geliyorum' demişti. Ben 'Eğer yeni hayatında mutluysan gelmene gerek yok' demiştim. O da 'Geleceğim' dedi. Kendisiyle buna benzer görüşmelerimiz olmuştu. Ağlasun'a geldiğinde de kendisine 'Neyle karşılaşacağını biliyor musun, emin misin?' diye sorduğumda kendisi, 'Biliyorum' şeklinde cevap verdi. Ben Ayten'i öldürmeyi olaydan yaklaşık 1 hafta öncesinden düşünmüştüm. Bana ihanet ettiği için böyle bir düşünceye kapılmıştım" dediği kaydedildi.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP, BOĞAZINI SIKMIŞ

Kız arkadaşıyla olay günü evde onun rızasıyla birkaç kez cinsel ilişkiye girdiklerini, saat 21.00 sıralarında birlikte dışarı çıkıp, içki ve çerez aldıktan sonra eve döndüklerini de ifadesinde anlatan Furkan Kaya, şunları kaydetti:

"Bir süre alkol aldık. Saat 01.00 sıralarında daha önceden kafamda planladığım gibi evde bulunan bıçağı Ayten'in göğsüne birkaç defa sapladım, bıçak bükülünce mutfağa giderek diğer bıçağı aldım ve yeniden bıçakladım. Nefes aldığını görünce yastığı yüzüne kapatarak, boğazını sıktım. Banyoya giderek, küvete su doldurdum. Ayten'in nefes aldığını fark edince bir defa daha boğazını sıktım."

'BİLEKLERİMİ KESTİM, İLAÇ İÇTİM, KENDİMİ ASTIM'

Ayten Keklik'in öldüğünü fark edince küvete girerek, kendi bileklerini ve boynunu kestiğini, evdeki ilaçları içip, intihar girişiminde bulunduğunu anlatan Furkan Kaya, "Daha sonra mezarlık mevkisindeki bir araziye giderek, ağaca iple kendimi asarak, intihar etmeye çalıştım. Ancak başaramayınca eve dönüp olayı ev arkadaşım H.K.'ye telefonla bildirdim. Eve gelen H.K. durumu polise haber verdi" dedi.

Furkan Kaya'nın yargılanmasına, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde gelecek aylarda başlanacak.

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