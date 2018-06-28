Kışlada kavga eden 2 asker yaralandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta, 2 asker arasında çıkan kavgada, başına sert cisimle darbe alan S.Y., ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda meydana geldi. S.S. ve S.Y isimli erler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken S.S., sert cisimle başına vurduğu S.Y.'yi yaraladı. S.S. de çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen S.Y., Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ayakta tedavi edilen S.S.'nin taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.