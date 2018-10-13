Kırmızı ışıkta TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ
Manisa'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Celalettin Karadağ, tedaviye alındığı hastanede öldü.
Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()
FOTOĞRAFLI
YAŞAMINI YİTİRDİ Manisa'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Celalettin Karadağ, tedaviye alındığı hastanede öldü. Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), () FOTOĞRAFLI
YAŞAMINI YİTİRDİ
Manisa'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Celalettin Karadağ, tedaviye alındığı hastanede öldü.
Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()
FOTOĞRAFLI