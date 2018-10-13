Kırmızı ışıkta TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ Manisa'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Celalettin Karadağ, tedaviye alındığı hastanede öldü. Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), () FOTOĞRAFLI

Kırmızı ışıkta TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ
Manisa'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Celalettin Karadağ, tedaviye alındığı hastanede öldü.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()
FOTOĞRAFLI

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