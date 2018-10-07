Kırklareli’nde kalp krizi geçiren üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’nde kalp krizi geçiren üniversite öğrencisi Ahmet Şefik Çeşmecioğlu (23) yaşamını yitirdi.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi olan Ahmet Şefik Çeşmecioğlu, kaldığı pansiyonda kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılan Çeşmecioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç yaşta yaşamını yitiren Çeşmecioğlu’nun cenazesi ailesi tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Bolu'ya götürüldü.