Kırklareli'de sahte rapor operasyonu: 11 gözaltı

KIRKLARELİ'de aldıkları rüşvet karşılığında sahte sağlık raporu, başkalarına ait kimlik bilgileri ile hastanede yatış yaptırarak sahte raporlar hazırladıkları tespit edilen aralarında doktor ve sağlık personelinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde rüşvet karşılığında sahte rapor verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen şüphelilere Kırklareli'nin yanı sıra İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Kırklareli Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca evlerinde de aramalar yapılırken, bazı belgelere de el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin aldıkları rüşvet karşılığında sahte sağlık raporu, başkalarına ait kimlik bilgileri ile hastanede yatış yaptırarak sahte raporlar hazırladıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması' iddiasıyla suçlanıyor. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları hakkında sahte reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandırdığı iddiasıyla Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı öğrenildi.

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