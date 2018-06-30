Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

KIRIKKALE merkezli 9 ilde FETÖ/PDY kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada Kırıkkale merkez olmak üzere Ankara, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli illerinde yapılan operasyonda 13 muvazzaf subay ve astsubayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların sorgulanmasına başlandığı öğrenildi.





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