Kırıkkale'de dövülerek öldürülen Sibel, toprağa verildi

KIRIKKALE'de kaybolduktan 10 gün sonra su kanalında dövülerek öldürülmüş cesedi bulunan Sibel Gökbulut (34), toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ömer G. (38) ise adliyeye sevk edildi.

Kentte yalnız yaşayan Sibel Gökbulut'tan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Müge Anlı'nın programına katılan Gökbulut'un annesi Gülseren Gökbulut, kızının bulunmasını istedi. Gülseren Gökbulut programda, "Kızım kaybolmadan 3 gün önce 'bana bir şey olursa Müge Anlı'ya çıkın' dedi. 3 gün sonra da kayboldu. Kızımı bulmama yardım edin" dedi. Programdan kısa süre sonra Karacalı köyü mevkiinde hızlı tren yolu inşaatının yanındaki su kanalında Sibel Gökbulut'un cesedi bulundu.

Dövülerek öldürüldüğü belirlenen Sibel Gökbulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gökbulut'un cenazesi, Kırıkkale Nokta Camii'ne getirildi. Cenazeye, Gökbulut'un ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sibel Gökbulut'un cenazesi, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sibel Gökbulut'un dövülerek öldürülmesiyle ilgili Ömer G. Gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ömer G. adliyeye sevk edildi.



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