DİĞER ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan vatandaşı Fatima K.'yı fuhuş yapmaya zorladığı ve dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Kristina Zakhoda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırgız kadın, vatandaşı kadınlar tarafından dövülüp, fuhuşa zorlandı (2)
DİĞER ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan vatandaşı Fatima K.'yı fuhuş yapmaya zorladığı ve dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Kristina Zakhoda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DİĞER ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
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