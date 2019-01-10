Kirayı almaya gittiği evde çekilen görüntülerle şantaj iddiası

Olay, 7 Ocak günü Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi olan C.Ç., ekim ayına ait kirayı almak için kiracısı D.S.'nin oturduğu daireye gittiğini anlattı. Davet üzerine içeri giren C.Ç, iddiaya göre, kiracısı D.S. ve 'Gamze' adlı kadınla birlikte alkol aldı. Dah sonra da uykuya daldı. Bir süre sonra ise evin yatak odasında üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla uyandı. Yine C.Ç.'nin iddasına göre, yatak odasındaki 2 erkek tarafından dövülüp, çıplak görüntüleri çekildi. Bu kişiler görüntülerle şantaj yapıp ev sahibinin 150 bin TL'si ile otomobilini elinden aldı.
Şikayet üzerine harekete geçen polis, kiracı kadın D.S.'yi gözaltına aldı. Polis, kimliklerini belirlediği diğer şüpheliler Ö.S.Ş., B.H.Ç. ve Gamze adlı kadını yakalamak için çalışma başlattı. D.S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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