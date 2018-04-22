Kına gecesinde kavga: 6 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Çine ilçesinde, Mustafa Uyar (24) ile Maviş Akkaya'nın (20) dün yapılan kına gecesinde, iki grup arasında kavga çıktı. Sopa ve şişelerin kullanıldığı de kavgada 6 kişi, yaralandı. Kavganın ardından kına gecesi sona ererken, çiftin düğünün bugün yapılacağı öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Çine'nin kırsal Kavşit Mahallesi'nde meydana geldi. Aydınlı Mustafa Uyar ile Ordulu Maviş Akkaya için düğün töreni öncesi kına gecesi düzenlendi. Davetliler çalınan şarkılarla eğlenirken, iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Sopa ve şişelerin kullanıldığı kavgada M.H. (35), Y.S. (30), A.S.S. (28), M.C.S. (23), E.I. (29) ve H.K. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kavganın ardından kına gecesi ise sona ererken, çiftin düğünün bugün yapılacağı belirtildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.