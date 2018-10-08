Kilis'te, 2 DEAŞ'lıya tutuklama

KİLİS, () - KİLİS'e, Suriye'den kaçak yollarla gelirken yakalanıp, gözaltına alınan 2 terör örgütü DEAŞ üyesi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 DEAŞ üyesinin, Türkiye'ye gireceği bilgisine ulaştı. Çobanbey Gümrük Kapısı yakınlarında önlem alan ekipler, DEAŞ üyesi A.B.'yi Türkiye'ye gireceği sırada yakaladı. İdlib'den geldiği belirlenen A.B., gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Polis ekipleri ise Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan S.D.'yi yakaladı. Suriye'nin Azez kentinden geldiği ve DEAŞ üyesi olduğu saptanan S.D. de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Polis ve jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 DEAŞ üyesi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.