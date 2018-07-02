KİLİS'te, Suriye sınırına askeri zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Çeşitli birliklerden Kilis'e sevk edilen zırhlı araçlar, öğleden sonra kente ulaştı. Kilis'e takviye olarak gönderildiği belirtilen araçların, Suriye sınırına konuşlandırılacağı ifade edildi.
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Kilis'in Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
KİLİS'te, Suriye sınırına askeri zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Çeşitli birliklerden Kilis'e sevk edilen zırhlı araçlar, öğleden sonra kente ulaştı. Kilis'e takviye olarak gönderildiği belirtilen araçların, Suriye sınırına konuşlandırılacağı...
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