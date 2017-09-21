Galeriler Videolar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105064
ALTIN
146.116
DOLAR
3.5120
STERLİN
4.7244
EURO
4.1799
Eski CHP Milletvekili Acar hakkında FETÖ soruşturması
Eski CHP Milletvekili Acar hakkında...
Sözde sıkıyönetim valisi Sazak'ın tahliye edilmesine itiraz geldi
Sözde sıkıyönetim valisi Sazak'ın tahliye...
Van'dan Bursa'ya doğru uyuşturucu operasyonu: 1140 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'dan Bursa'ya doğru uyuşturucu operasyonu:...
Che Guevara’nın kızına 'Atatürk Devrimi' kitabı hediye edildi
Che Guevara’nın kızına 'Atatürk Devrimi'...
Eskişehir'de deprem! 3.5 ile sallandı...
Eskişehir'de deprem! 3.5 ile sallandı...

Kesikbaş davasında müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde Nevin Yıldırım'ın tecavüz ettiği iddiasıyla öldürdüğü 35 yaşındaki Nurettin Gider'in başını keserek köy meydanına attıktan sonra hakkında Yalvaç Ağır Ceza Mahkesi'nce verilen müebbet hapis cezası, 1'inci Ceza Dairesi tarafından usul yönünden bozularak, dosya yerel mahkemeye geri gönderildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 12:10
Kesikbaş davasında müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde 14 Eylül'de görülen ve Nevin Yıldırım'ın avukatı Derya Demirkılınç'ın da katıldığı karar duruşmasının gerekçeli kararı, bugün taraflara açıklandı. Avukat Derya Demirkılınç, kararla ilgili, "Yargıtay, duruşmada yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, 'Böyle bir kanaat oluştu ise bunun delilleriyle değerlendirilmesi gerektiğinden yargılama usulen yanlıştır. Yeniden yargılama yapılarak eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir' şeklinde karar verdi. Dava dosyası yeniden Yalvaç'a gelecek ve diğer şüpheliler hakkında açılan dava dosyası ile birleştirilerek yeniden yargılama yapılacak" dedi.
 
 "SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİŞTİ"
 
 Davayı soruşturan dönemin Cumhuriyet Savcısı Osman Çabuk, mahkemenin verdiği ömür boyu hapis cezasını az bularak, cinayetin işleniş şeklinin 'canavarca hisle adam öldürme' şeklinde olduğunu, bu nedenle verilecek cezanın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası olması gerektiğini belirterek temyiz davası açmıştı. Nevin Yıldırım'ın karar aşamasındaki avukatı Hüseyin Aksoy ise verilen cezanın çok olduğu yönünde itirazda bulunarak temyize başvurmuştu.
 
"BAŞKA BİRİNİN İZİNE RASTLANAMADI"
 
 Nevin Yıldırım'ın 29 Ağustos 2012 tarihinde Nurettin Gider'i kayınpederi, kayınbiraderi ve kendi babası ile birlikte tasarlayarak öldürmüş olabileceği yönünde şüpheler bulunuyordu. Savcılık soruşturma safhasında bu kişileri de sorgulamış ancak delil yetersizliği nedeniyle yargılama yapılamamıştı. Savcı Osman Çabuk, soruşturma safhasında 47 kişinin tanıklığına başvurmuş, bu kişilerin tümü mahkemede dinlenmiş, ancak suça iştirak eden başka biri olabileceği yönünde bir ize rastlanamamıştı.
 
"TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME"
 
 Cinayeti en başından beri kendisinin işlediğini belirten Nevin Yıldırım, olay yerinde yapılan tatbikat esnasında da cinayeti tüm ayrıntıları ile savcıya anlattı. 2013 yılında açılan davaya bakan mahkeme, 25 Mart 2015 tarihinde Nevin Yıldırım'ı 'tasarlayarak adam öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
32 kilo esrarı "Radar" buldu
32 kilo esrarı "Radar" buldu
Belediye görevlileri hakkında ek gözaltı süresi
Belediye görevlileri hakkında ek gözaltı süresi
Karabük'te orman yandı, 20 hektar kızılçam ormanı zarar gördü
Karabük'te orman yandı, 20 hektar kızılçam ormanı zarar gördü
Bakırköy'de korkutan yangın
Bakırköy'de korkutan yangın
Aşırı hız can aldı: 4 ölü
Aşırı hız can aldı: 4 ölü
Figen Yüksekdağ'ın Şanlıurfa ve Ankara'daki davaları birleştirildi
Figen Yüksekdağ'ın Şanlıurfa ve Ankara'daki davaları birleştirildi
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de 66 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de 66 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
İzmit'te trafik kazası: 3 yaralı
İzmit'te trafik kazası: 3 yaralı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim