Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran 8 kişi gözaltına alındı.
Kemalpaşa'nın Vişneli Mahallesi'nde bazı kişilerin ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, dün saat 07.00'de mahalleye operasyon düzenledi. 8 ev ve 1 işyerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca ve 8 av tüfeği ile 793 mermi ve 96 fişek ele geçirildi. Evlerinde ruhsatsız silah bulunan S.Ç., R.Ç., U.Y., E.D., M.D., Y.D., I.G., İ.P. gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan zanlılar serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Kemalpaşa'da ruhsatsız silah operasyonu
Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran 8 kişi gözaltına alındı. Kemalpaşa'nın Vişneli Mahallesi'nde bazı kişilerin ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, dün saat...
Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran 8 kişi gözaltına alındı.