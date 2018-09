Kemal Kurkut davasında sanık polisin tutuklanması talebi reddedildi

DİYARBAKIR'daki nevruz kutlamalarının yapıldığı alana elinde bıçakla girmek isterken, 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'u vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru Y.Ş.'nin 'olası kastla adam öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Yeni atanan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Y.Ş.'nin tutuklanma talebini reddetti.

Malatya'dan nevruz kutlamalarına katılmak için 21 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'a gelen ve elinde bıçakla kutlamaların yapıldığı alana girmek istediği ileri sürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un polis tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılamaya devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanık polis Y.Ş. ve avukatının katılmadığı duruşmaya, Kemal Kurkut'un annesi Sevcan Kurkut ve kardeşi Ferhat Kurkut, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Selçuk Mızraklı, Semra Güzel ve Dersim Dağ ile avukatlar katıldı.

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Heyet değişikliğinin yaşandığı davanın duruşmasında, önceki duruşma tutunakları okundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun gelmediği belirtilirken, duruşmada Kutkut Ailesi'nin avukatlarına söz verildi. Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, mevcut ve benzeri yaşam haklarının ihlal edildiği dosyalardaki amaçlarının delillerin tam olarak toplanması ve gerçeğe ulaşmak olduğunu ifade ederek, "Bu topraklarda başka insanların öldürülmemesi için adil yargılanma yapılması gerekmektedir. İşlenen cinayete dair bilirkişi raporunun sonuç kısmında yapılan belirlemelere ve dosyadaki netliğe rağmen sanığa ilişkin tutuklama talebimiz reddedilmektedir. Olay yerine ait incelenen 118 video görüntüsünden Kurkut'un ölümüne yol açan kurşunlar 3 şahsı işaret etmekte. Ancak, bu 3 şahsın ikisi tanık olarak dahi dinlenilmemiştir. Bir zaman sonra bu kolluk görevlilerinin tayini çıkıyor. Potansiyel olarak her an sanık durumuna düşecek tanıkları dahi dinleyemedik" dedi.

Avukat Mehmet Emin Aktar ise sanık polisin tutuklanması yönündeki taleplerini her duruşma dile getirmeye devam edeceklerini söyledi. Aktar, cezasızlık politikası sürdüğü için bu taleplerini tekrarladıklarını ifade ederek, "Cezasızlık politikası sadece bu topraklarda uygulanmaktadır. Kameraların gözü önünde işlenen bir cinayetten söz ediyoruz. Cezasızlık politikası davam ederse biz kendimizi nasıl güvende hissedeceğiz. Bu toplum adına, adaletin gerçekleşmesi adına tutuklama talep ediyoruz" diye konuştu.

Avukatların ardından savcı, eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kurkut Ailesi'nin sanık polis Y.Ş.'nin tutuklanmasına yönelik talebini reddetti.



FOTOĞRAFLI

