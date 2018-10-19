Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan iki arkadaş 12 saatte kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan iki arkadaştan Kadir Yıldız (28) sarp kayalıklardan düştü, Davut Çamlı (34) ise mahsur kaldı. Yıldız ve Çamlı, toplam 12 saat süren operasyonla kurtarıldı.

İstanbul'da yaşayan Kadir Yıldız ve arkadaşı Davut Çamlı, geçen 17 Ekim'de kamp için Kelebekler Vadisi'ne geldi. İki arkadaş, ertesi gün saat 09.00 sıralarında kamp yaptıkları bölgede yürüyüşe çıkıp, vadinin sarp kayalıklarına tırmandı. Yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından iki arkadaş yolunu şaşırdı. Kamp bölgesine dönmek isteyen gençlerden Kadir Yıldız kayalıklardan 10 metre yuvarlandı. Kayalıklarda mahsur kalan Davut Çamlı ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yıldız ve Çamlı'nın sarp kayalık bölgede bulunması nedeniyle kendilerine ulaşmanın çok zor olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren zorlu uğraşlar sonucu Davut Çamlı'nın bulunduğu kayalıklara ulaşıldı. Kadir Yıldız'ın da düştüğü yer tespit edilerek, ipler yardımıyla yanına inildi. Bacağından yaralanması nedeniyle yürüyemeyen Yıldız sedyeye alınarak yukarı çekilmeye çalışıldı. Ancak Kadir Yıldız'ın bu şekilde vadiden yukarı çıkarılamayacağı anlaşılınca, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'ndan askeri helikopter sevk edildi. Helikopterle de sarp kayalıklardaki yaralı alınamadı. Helikopter havanın kararması nedeniyle döndü.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler ise deniz yolunu kullanarak yaralıyı ambulansa ulaştırmak üzere vadiye indirme kararı verdi. Bu kez Kelebekler Vadisi'ne Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait bot sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüş ile yaralı Kadir Yıldız, saat 21.00 sıralarında Kelebekler Vadisi'ne indirilip, burada bekleyen bota alındı. Kumburnu Plajı'ndaki ambulansa ulaştırılan Yıldız, Fethiye Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kurtarma ekipleri ile bölgeden inen Davut Çamlı da Fethiye Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.



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