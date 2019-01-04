Kebapçıya giren hırsızlar papağan 'Çapkın'ı çaldı

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Yaşar Alaz'ın (60) işlettiği kebapçıya giren hırsızlar, Jako cinsi 'Çapkın' isimli papağanı çaldı. Alaz, 7 yıldır beslediği papağanın çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çaldıklarınız sizin olsun, 'Çapkın'ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksanız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm" dedi.

Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Yaşar Alaz'ın işlettiği kebapçıya, önceki gece, kimliği belirsiz kişiler hırsızlık yapmak için girdi. Kebapçıdan kafeste bulunan, Jako cinsi 'Çapkın' isimli papağan ile televizyon, 650 lira ve aralarında antikaların da olduğu duvarlardaki eşyalar çalındı. Sabah kebapçıya gelen Alaz, kapı kilidinin kırılarak, açıldığını fark etti. İçeri giren Alaz, papağanının kafesinin boş olduğunu, içinde tüylerin bulunduğunu, televizyonun, kasadan paranın ve bazı eşyaların çalındığını görünce İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Doğumundan itibaren 7 yıldır beslediği 'Çapkın' adındaki papağanının çalınmasından büyük üzüntü duyan Yaşar Alaz, hayvanın sürekli masalarda dolaşarak, müşterilerin elinden beslendiğini söyledi. Papağanın telef edileceğinden korktuğunu belirten Alaz, seslendiği hırsızlardan 'Çapkın'ı getirmelerini istedi. Alaz, "Çaldıklarınız sizin olsun, 'Çapkın'ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksanız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm. Ne olur 'Çapkın'ımı getirin" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEDE

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kebapçıda detaylı inceleme yaparak, delil topladı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinde ise minibüs sürücüsünün Yaşar Alaz'ın işlettiği kebapçının yanına gelerek, park ettiği, içinden inen 2 kişinin de yüzlerini kapatarak, çevrede dolaştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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