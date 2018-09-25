Kazaya yardım etmek istedi, aracı kullanan eşi çıktı

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, () KAĞITHANE'de bir sürücü kursuna ait park halindeki eğitim aracına caddede “U" dönüşü yaptığı sırada, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi olduğunu görünce yanından bir an olsun ayrılmadı.



Kaza, Eyüpsultan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Çalık (34) bir sürücü kursuna ait 34 YN 4592 plakalı eğitim aracıyla deneme sürüşü yapmak için park halinden yola çıkıp “U" dönüşü yapmaya çalıştı. Çıtak'ın kullandığı araca, arkadan gelen Hasan Çakmak'ın kullandığı 34 FA 9640 plakalı kamyonet çarptı. Kazada otomobili kullanan Pınar Çalık araç içerisinde sıkışırken, yolcu koltuğunda oturan eğitmen Azize Selen (35) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI TESADÜFEN GÖRDÜ

Tesadüf eseri o sırada yoldan geçerek kaza yapan araca yardım etmeye çalışan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi Pınar Çalık olduğunu görünce yanından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan araçtan çıkartılan Pınar Çalık ve yolcu koltuğundaki eğitmen Azize Selen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“ARAÇ ANİDEN ÖNÜMÜZE ÇIKTI"



Kazaya Karışan Kamyonet sürücüsü Hasan Çakmak, “O araç park halinde duruyordu, aniden önümüze çıktı. Ben sol tarafa kaçmaya çalıştım ama araca vurduk. Direksiyon dersi alıyormuş galiba" dedi.

Olayın bir diğer görgü tanığı Adem Kantarcı ise, "Ben karşıdan geliyordum. Bu bayan dönemedi, eğitim aracı zaten dönmeye çalışırken kamyonet vurunca duvara çarptı. O sırada tesadüfen eşi geçiyormuş, eşi kazaya bakınca kaza yapan kişinin eşi olduğunu söyledi. Yardımcı olmaya çalıştı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık" diye konuştu.

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