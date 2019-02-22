Kazada TIR hurdaya döndü, sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, demir bariyerlere çarparak durdu. Araçta büyük hasar oluşurken, sürücü Halil Kılızdağ, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, bu sabah saat 04.00 sıralarında Nusaybin'deki Uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Mardin'e giden Halil Kızıldağ yönetimindeki 31 K 9504 plakalı TIR, Çağ Çağ Köprüsü mevkisinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün demir bariyerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücü Kızıldağ'ın emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattığı, araçta ise büyük hasar oluştuğu belirlendi.

TIR, ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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