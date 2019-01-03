Kazada ölen üniversite öğrencisi gözyaşlarıyla uğurlandı (3)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Dağdelen'in (21) ölümüne arkadaşı Emine Şevval Aytemir'in ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü M.D. emniyetteki işlemlerinin...