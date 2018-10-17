Kazada ölen kadın toprağa verildi

BURSA'da, üst geçidin ayağına çarpan ve kaza sırasında hız kadranı 180 kilometrede takılı kalan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Esra Acar (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Karayolu Göçmen Konutları mevkisinde meydana gelen kazada, Esra Acar yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjdeki elektrik direğine çarpıp savrulan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak durdu. Sürücü Esra Acar, hız kadranı 180 kilometrede takılı kalan araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Akçalar Mahallesi'ndeki evine giderken geçirdiği kazada yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Esra Acar için Akçalar Merkez Camii'inde cenaze töreni düzenlendi. Acar'ın eşi Halil Acar, 10 yaşındaki oğlu Ali Acar ile birlikte tabutun başında taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. Cenazeye katılan Acar'ın kızı 9 yaşındaki Asya da büyük üzüntü yaşadı. Esra Acar'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.



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