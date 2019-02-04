Kazada ölen aynı aileden 5 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi

MARDİN'de katıldıkları taziye ziyaretinden Ankara'ya dönüşte Adana'nın Pozantı ilçesindeki trafik kazasında yaşamlarını yitiren aynı aileden 5 kişi, Savur ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ankara'da oturan oto yıkamacı Necim Ayağ, oğlu Hasan Ayağ, gelini 8,5 aylık hamile Fidan, torunları Emirhan ve Cemre ile birlikte 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araçla memleketi Mardin'de kazada hayatını kaybeden amcası İsa Ayağ'ın taziyesine katıldı. Necim Ayağ'ın kullandığı hafif ticari araç, Ankara'ya dönüşte, Cumartesi gecesi Adana'nın Pozantı ilçesinde Bırakoğlu firmasına ait Hüseyin Tuma yönetimindeki 01 ALS 01 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada Necim, Fidan ve Cemre Ayağ olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan Ayağ ise ağır yaralandı. Hastaneye götürülen Emirhan ile 8,5 aylıkken ameliyatla alınan bebek de kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Ayağ ailesinin cenazeleri, yakınlarınca teslim alınarak Mardin'in Savur ilçesine getirildi. Ayağ ailesi için Savur'un Sürgücü mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü törende ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığına götürülen Necim Ayağ ayrı bir mezarda, gelini Fidan Ayağ ile karnından çıkarılan ancak kurtarılamayan bebeği aynı mezara, Emirhan ve Cemre kardeşler ise yan yana kazılan mezarlarda defnedildi. Kazada ağır yaralanan Hasan Ayağ'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Sürgücü mahalle muhtar Hikmet Erkan, yaşanan kazada Ayağ ailesinin hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Acımız çok büyük. Bu acıya katlanmamız lazım. Allah rahmet etsin, yakınlarına ve bize sabır versin" dedi.



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