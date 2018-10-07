Kazada ölen 2'si kardeş 3 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Yunus Ulusoy (31) ve Burak Ocak ile kardeşi Burak'ın ölüm haberi üzerine kalp krizi geçirip ölen ablası Sevim Hançer'in (49) cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cumartesi gecesi Yahyalı- Develi karayolu Tombak mahallesi yakınlarda meydana gelen trafik kazasında, Yahyalı Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü olarak görev yapan Burak Ocak yönetimindeki 14 AJ 746 plakalı otomobil ile Sarıca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yunus Ulusoy'un kullandığı 06 FHV 86 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 otomobilin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirirken, Emir Seyit, Mehmet Emin Ulusoy, Abdülhadi Yıldırım ve Ömer Ulusoy yaralandı. Yaralılar Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alındı.

Kaza sonrası kardeşi Burak'ın ölüm haberini abla Sevim Hançer, kalp krizi geçirdi. Ambulansla Kayseri'ye getirilmek istenen Hançer, Yeşilhisar ilçesi yakınlarında yaşamını kaybetti.

Yaşamını yitiren Yunus Ulusoy, bugün öğlende Develi'nin Sarıca Mahallesi'nde, Burak Ocak ve kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren ablası Sevim Hançer ise Yahyalı'nın Kavacık Mahallesi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Abla- kardeşin cenazeleri, yan yana toprağa verildi.



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