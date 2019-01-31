Kazada 2 kızını kaybeden anne, duruşmada gözyaşlarına boğuldu

MERSİN'de, otomobiliyle Evrim(9) ve Ekin Çakmakçı(6) kardeşlere çarparak, ölümlerine neden olduğu iddiası ile tutuklanan Ramazan Topal'ın(68) yargılanmasına devam edildi. Çocukların annesi Özlem Çakmakçı, duruşmada, "15 gün önce karne verildi. Karne günü araba beni okula değil mezarlığa götürdü. Şimdi tahliye istiyorlar. Benim tahliyem ne olacak?" diyerek, gözyaşı döktü.

Geçen yıl 2 Temmuz'da meydana gelen kazada Ramazan Topal, 33 AET 61 plakalı otomobili ile Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç Tesisleri yakınında Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler ile yanlarında bulunan kuzenleri İlknur Emine Yalçın'a çarptı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, Yalçın ağır yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Ramazan Topal hakkında Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Topal ile ölen kardeşlerin annesi Özlem, babası Ali Çakmakçı ve taraf avukatları katıldı.

'TAHLİYE TALEBİ'

Müvekkilinin bu zamana kadar hiç ceza almadığını ve kaza yerinden kaçmadığını dile getiren Topal'ın avukatı, sanığın adli kontrol veya kefaletle serbest bırakılmasını istedi. Ailenin avukatı ile duruşma savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

'ENKAZDAN ÇIKAMADIM'

Duruşmaya kızlarının fotoğrafı ile katılan anne Özlem Çakmakçı, gözyaşları içerisinde; "2 Temmuz'da benim için hayat durdu. Ben yaşamıyorum, her gün ölüyorum. 15 gün önce karne verildi. Karne günü araba beni okula değil mezarlığa götürdü. 'Siz gelemiyorsanız ben size gelirim' dedim. Kızlarımın fotoğraflarını tişörtüme bastırdım. Göğsümde taşıyorum. 2 Temmuz'da deprem oldu, iki çocuğumu kaybettim ama ben enkazdan çıkamadım. Şimdi tahliye istiyorlar. Benim tahliyem ne olacak? Ölsem ölemiyorum. Yaşasam ne olacak? Ramazan bir şekilde dışarı çıkacak. Benim mahpusluğum ne olacak?" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



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