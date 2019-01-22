Kaza yaptı, tüm ısrarlara rağmen tedaviyi kabul etmedi

ERZURUM'da kaldırıma çıkıp iki ağacı devirdikten sonra billboarda çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü Mahmut Esfan, hafif yaralandı. Kaza nedeniyle şoka giren Esfan, sağlık ekiplerinin ve çevre sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen tedaviyi kabul etmedi.

Kaza merkez Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi önünde meydana geldi. Polis Mektebi yönüne giden Mahmut Esfan yönetimindeki 25 AH 517 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, iki ağacı yerinden söküp, billboarda çarparak ters döndü. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü Esfan elinden hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle şoka giren sürücünün yardımına çevre sakinleri koştu. "Babam az ileride çalışıyor gidip ona haber vereyim" diyerek kaza yerinden ayrılmak isteyen Esfan'a vatandaşlar, ambulans geldiğini, önce muayene olması gerektiğini söyledi. Sağlık ekibinin ve vatandaşların tüm çabasına karşın tedaviyi kabul etmeyen Mahmut Esfan, kaza yerinden ayrılıp, yakınlarına haber verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilin üzerindeki ağaçları kaldırıp, köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı.



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