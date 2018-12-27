Kayseri merkezli 5 ilde kaçak içki operasyonu (3)

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden D.G., İ.S., Ü.G, A.K., C.C. ve M.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.