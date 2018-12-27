ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan H.G., D.G., İ.S., A.K., B.M., E.C.T., C.C. ve M.O.'nun yüklü miktarda kaçak alkol sattıkları belirlendi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, emniyetten çıkarılırken montlarıyla yüzlerini gizlemeye çalıştı.
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Kayseri merkezli 5 ilde kaçak içki operasyonu (2)
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan H.G., D.G., İ.S., A.K., B.M., E.C.T., C.C. ve M.O.'nun yüklü...
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
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