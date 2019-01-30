Kayseri'deki THKP-C operasyonunda 1 tutuklama

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, terör örgütü THKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden M.A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, terör örgütü THKP-C ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 4 kişi de serbest bırakıldı.



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