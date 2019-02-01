Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Kayseri'ye giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 46 HD 0345 plakalı, Kent Turizm'e ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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