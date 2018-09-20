Kayseri'de yakalanan DEAŞ emiri ve oğlu mahkemeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILAR Kayseri'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı olduğu öne sürülen Abdulhalık Kurdı (47) ile örgüt adına savaştığı iddia edilen oğlu Mehdi Kurdı (20), emniyetteki işlemlerinin...