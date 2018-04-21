Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda K.E.Ç. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, 2 uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 2 uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 tüfek ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen K.E.Ç.'nin sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



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