YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrika ve yanındaki hangar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de mobilyacılar sitesinde yangın (2)
YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Kayseri'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrika ve yanındaki hangar...
YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
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