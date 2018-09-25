Kayseri'de mahrem imam operasyonu

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin asker mahrem imam yapılanmasının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY'nin asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik olarak yaptığı çalışmalar sonucu mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.