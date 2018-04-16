Kayseri'de kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ve Tomarza ilçelerinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Kayseri Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler izinsiz kazı yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar...

Kayseri'de kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ve Tomarza ilçelerinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kayseri Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler izinsiz kazı yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Yeşilhisar ilçesi 1’inci derece arkeolojik sit alanında şüpheliler K.Y., N.H.B., A.G., A.Ç. ve M.E.B.'yi izinsiz olarak kazı yaparken 1 kazma, 1 kürek, 8 sikke ile yakaladı.
Jandarma tarafından Tomarza ilçesinde yapılan operasyonda ise K.K., U.B., O.T., M.K. ve C.T. 2 bin 410 gram kükürt, 1 jeneratör, 2 hilti, 1 matkap, 1 el feneri, 15 metre elektrik kablosu, 15 metre ip, 50 metre uzatma kablosu, 9 matkap ucu, 3 tornavida, 2 inşaat eldiveni ile birlikte yakalandı. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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